Парк с амфитеатром и искусственным прудом открылся в городе Урус-Мартан

УРУС-МАРТАН /Чеченская Республика/, 31 января. /ТАСС/. В городе Урус-Мартан Чеченской республики открылся первый городской парк отдыха. Новое общественное пространство включает искусственный пруд со смотровыми площадками, зоны детского отдыха, летний фуд-корт, амфитеатр и смотровые площадки.

Проект парка в 2018 году одержал в победу во всероссийском конкурсе лучших проектов в категории "Малые города". На его реализацию был выделен грант в размере 100 млн рублей.

"Отныне жителям района не нужно будет выезжать в Грозный для отдыха, у них теперь есть свое общественное пространство. Парк представляет собой комфортную зону для отдыха различных возрастных категорий и проведения культурно-массовых мероприятий. В дальнейшим будем расширять эту территорию, в том числе для привлечения туристов", - рассказал ТАСС глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов.

Согласно проекту, парк должен был называться "Марта", но по просьбе жителей он будет носить имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Подарок жителям

Местные жители сами выбирали проект, который будет реализован, в ходе общественных слушаний. Увидеть свой выбор вживую на торжественное открытие пришли десятки человек. По их словам, из-за отсутствия собственного общественного пространства многие из них вынуждены были на выходные ездить в Грозный для того, чтобы дети могли отдохнуть или просто погулять на свежем воздухе.

"Очень красиво получилось. Парк - настоящий подарок прежде всего для наших детей. Уверена, что это место станет самым популярным в городе и надеюсь, что таких зон для отдыха в нашем городе станет больше", - поделилась Лифа Биксултанова.

На территории парка высажено более 600 саженцев, в том числе березы, сосны, ясень, липы и даже магнолии. Со временем власти планируют привлечь инвесторов, желающих установить здесь аттракционы. "Я думаю, сюда будут приезжать жители не только нашего района, но и соседних, тем более если появятся аттракционы. Место действительно уютное и комфортное. Думаю, отметить здесь весной свой день рождения вместе с друзьями", - поделился Усман Каримов.

Развитие города

Зона отдыха расположилась при въезде в Урус-Мартан на площади 56 кв. м, рядом находится небольшой футбольный стадион и школа хафизов, а на противоположной стороне идет строительство многоквартирных домов. По словам местных властей, инвесторы изъявили желание построить эти дома именно из-за парка.

"В центре города есть многоквартирные дома, но в них очень тяжело продаются квартиры, а вот здесь ниже седьмого этажа все квартиры проданы. Именно после строительства этого парка по сути замороженный проект был реализован, повысились цены на квартиры и продаваемость. Также у нас появились новые инвесторы, которые желают также построить рядом с парком дома, магазины, аттракционы на территории парка", - рассказал куратор проекта парка и заместитель главы администрации района Ризван Заурбеков.

По словам Заурбекова, особенностью парка можно назвать искусственный пруд с двумя смотровыми площадками и искусственный рельеф общественной территории, который делает пейзаж гораздо интереснее. "Мы не намерены останавливаться на этом парке. В этом году на конкурс представим проект благоустройства центральной улицы Урус-Мартана набережной", - добавил он.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса.

Реализация национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.