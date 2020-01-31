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В Ингушетии переводят популярные мультфильмы на ингушский язык

В конце февраля - начале марта в кинотеатрах региона планируется организовать премьерный показ переведенного мультфильма "Мадагаскар"

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Народный проект по переводу популярных мультипликационных фильмов на ингушский язык реализуется в Ингушетии. На этот раз работа идет над мультфильмом "Мадагаскар", рассказал ТАСС руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра (КПЦ) "Эздел" Анзор Ведзижев.

"Мы провели опрос среди молодежи, среди детей, какой мультфильм они хотели бы увидеть на ингушском языке, и "Мадагаскар" оказался самым популярным среди ответов. Нами были переведены все реплики на ингушский язык, в этом помогали филологи и писатели, а затем мы провели кастинг на озвучивание ролей. Теперь над тем, чтобы герои "Мадагаскара" заговорили на ингушском, работают школьники, студенты, бизнесмены, футболисты, врачи и педагоги, то есть люди разных возрастов и профессий", - сказал Ведзижев.

По его словам, проект по переводу мультфильмов на родной язык является народным, авторы идеи, режиссер и актеры работают над озвучкой совершенно бесплатно. Также мультфильм не будет продаваться, его сможет посмотреть любой желающий в свободном доступе в интернете.

"Нам помогает режиссер дубляжа Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" Расул Атмурзаев, он проводит отбор кандидатов, помогает им поставить голос, использовать нужные интонации, учит актерскому мастерству, чтобы участники смогли передать максимально эмоции и характер персонажа своим голосом. Всю работу мы планируем завершить уже в феврале и устроить премьерный показ в кинотеатрах региона в конце февраля - начале марта", - отметил собеседник агентства.

Ведзижев добавил, что сотрудники КПЦ намерены перевести как можно больше мультфильмов на ингушский язык. "Планируем максимальное число мультфильмов перевести на наш родной язык, а потом и начать создавать свои собственные с передачей нашего менталитета, традиций, обычаев и характера", - отметил он.

Ранее команда КПЦ "Эздел" уже перевела на ингушский язык четыре мультфильма: "Король лев", "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Мухаммад - последний пророк".

Теги
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