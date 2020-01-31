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Выставка "Сталинград в британской истории" открылась в Лондоне

Экспозиция посвящена пожертвованиям, которые британцы сделали на восстановление города
Описание
© Посольство РФ в Великобритании

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выставка "Сталинград в британской истории", посвященная пожертвованиям, которые подданные Соединенного Королевства сделали на восстановление города, открылась в пятницу в Лондоне. Экспозиция разместилась в помещении представительства Россотрудничества в британской столице.

На больших раздвижных стендах при помощи фотографий, документов, воспоминаний очевидцев демонстрируется, какую высокую цену люди и город заплатили за победу. Экспозиция рассказывает о кровавых боях за этот важнейший промышленный и транспортный узел, но в первую очередь - историю гуманитарной помощи, которую присылали британцы. Во многом на это их подвигнул фильм "Сталинград" режиссера Леонида Варламова. Он был подарен британскому премьеру Уинстону Черчиллю (1874-1965), после чего его показали в кинотеатрах королевства.

В итоге Великобритания оказалась единственной страной в мире, в которой в годы Второй мировой войны было организовано массовое всенародное движение по сбору пожертвований для разрушенного города на Волге.

Сильная эмоциональная связь

"Всего более 307 населенных пунктов участвовали в восстановлении Сталинграда, - рассказал корреспонденту ТАСС президент Фонда "Сталинградская битва" Дмитрий Белов. - Всего по состоянию на декабрь 1943 года было собрано более 200 тыс. фунтов". В пересчете на сегодняшний курс эта сумма составила бы около £9 млн фунтов или около 750 млн рублей. Средства пошли на обустройство больниц в Сталинграде, а также других городах СССР, например в Ростове, Москве и Ленинграде. "Думаю, что выставка будет интересна британцам. Для них это эмоциональная связь современного поколения с поколением своих предков, которые жили во время Второй мировой войны. И связь эта очень сильная", - сообщил Белов.

Представитель Россотрудничества Антон Чесноков в свою очередь обратил внимание на то, что выставка является напоминанием о совместной борьбе двух народов против фашизма. "Проект "Сталинград в британской истории" и открывшаяся выставка, в частности, напоминают о совместных усилиях наших народов в период Второй мировой войны и крепкой дружбе, которые стали основой интернационального побратимского движения. Здесь представлены уникальные материалы из российских и британских архивов, которые будут интересны как специалистам, так и широкой публике. Исторические документы позволяют не только осознать масштаб трагедии и ценность помощи британского народа Сталинграду, но и не допустить искажения фактов и фальсификации истории Второй мировой войны", - сказал он корреспонденту ТАСС.

"Выставка также стала продолжением торжественных событий первого в истории побратимства Сталинграда (Волгограда) и города Ковентри", - добавил Чесноков. В 2019 году прошла серия мероприятий, посвященных 75-летию побратимского движения: в Ковентри была открыта площадь Волгограда, при участии британских и российских исполнительских коллективов там же состоялся концерт, а делегация английского города, который был практически полностью уничтожен фашистской авиацией в 1940 году, посетила Волгоград, где приняла участие в международной конференции "Диалог на Волге".

После Лондона выставка переместится в Сент-Олбанс, расположенный неподалеку от британской столицы, а затем - в Ковентри.

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