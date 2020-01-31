Новгородская область и НАО и обменяются практиками в сферах образования и благоустройства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Новгородская область и Ненецкий АО планируют обменяться опытом и удачными практиками в сферах образования и благоустройства, в частности Новгородской области интересен опыт НАО по организации освещения территорий, а Ненецкий АО интересует система работы новгородского "Кванториума". Об этом главы регионов сообщили журналистам в пятницу, подводя итоги визита делегации НАО в Великий Новгород.

"Новгородской области интересны два проекта по благоустройству. Первый - по освещению территорий. Нам нужно развивать освещение города, районных центров. Коллеги очень хорошо продвинулись в этом направлении", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он пояснил, что вторая практика, которая интересна региону и может быть использована - создание и установка в населенных пунктах малых архитектурных форм. "Кроме того, коллеги открывают "Кванториум" в ближайшее время, и мы с удовольствием поделимся практиками, преподавателей ждем для учебы в наш новгородский "Кванториум", - добавил Никитин.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский пояснил журналистам, что власти готовы организовать для будущих педагогов и школьников из НАО поездку в Новгородскую область, чтобы познакомиться с системой работы местного "Кванториума". Также Цыбульский отметил, что опыт создания новгородского центра "Мой бизнес" также будет использован в НАО. "Меня очень впечатлил центр "Мой бизнес", где практически все институты поддержи предпринимательства собраны вместе, созданы специальные пространства для предпринимателей, где они могут работать и проводить различные корпоративные мероприятия, мы этот опыт будем перенимать и обязательно внедрим в Нарьян-Маре", - сказал Цыбульский.

Как сообщалось, в августе прошлого года делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным находится с рабочим визитом в Нарьян-Маре, где главы округа и новгородского региона подписали соглашение о сотрудничестве в сферах образования, культуры, строительства. Тогда власти двух субъектов решили открыть на территории Нарьян-Мара консультационный центр Новгородского университета им. Ярослава Мудрого для абитуриентов из НАО, еще одной совместной инициативой стало предоставление жилья северянам в Новгородской области. В пятницу делегация НАО посетила Новгородскую область с ответным визитом.