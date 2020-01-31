В Ингушетии в 2020 году выделят 35 квартир детям-сиротам

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в ближайшее время выделить 35 квартир детям-сиротам, которые были приобретены на средства, выделенные региону из федерального бюджета, сообщила в пятницу ТАСС замминистра образования Ингушетии Пятимат Угурчиева.

"В ближайшее время мы проведем жеребьевку по 35 квартирам, которые были приобретены в 2019 году для детей-сирот, им будут вручены ключи, в настоящее время оформляются все необходимые документы. На 2020 год нам выделены средства из федерального бюджета в сумме 35 млн рублей для обеспечения еще 35 детей-сирот жильем", - сказала Угурчиева.

По ее словам, подрядчики и застройщики, у которых Минобразования приобретает квартиры для детей-сирот, часто идут навстречу, узнав цель покупки, и предоставляют квартиры с увеличенной площадью.

"На 1 января 2019 года в списке очередников, имеющих право на получение жилья, находились 905 детей-сирот, но сейчас, спустя только год, их 990 человек, и это очень большая цифра для нашего региона", - добавила замминистра.

В 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный жилой дом для детей-сирот по подпрограмме "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы". Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 жителей региона.

В 2016 году Минобразования региона заключило госконтракты с ООО "Мрия" на приобретение квартир для детей-сирот на сумму более 74 млн рублей. Однако замгендиректора ООО "Мрия" не приобрел и не предоставил министерству семь квартир, похитив из общей суммы 8,4 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").