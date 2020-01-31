В Воронеже устранили аварию, из-за которой ограничили подачу воды и тепла в 136 домов

ВОРОНЕЖ, 31 января. /ТАСС/. Аварийные бригады ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" устранили поломку запорной арматуры в котельной Железнодорожного района Воронежа, из-за которой была ограничена подача воды и отопления жителям 136 многоэтажных домов. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь компании Жанна Пошаталова.

"Специалисты филиала досрочно завершили ремонт запорной арматуры в котельной по ул. Ленинский проспект, 162. Котельная работает в штатном режиме", - сообщила Пошаталова.

По ее данным, началась подача тепла и воды в дома, подключением занимаются управляющие компании.

Как сообщила Пошаталова, сломалась запорная арматура в котельной, которая передана в концессию ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" в марте 2019 года. Из-за поломки в 16:00 мск была приостановлена подача отопления и горячей воды. Планировалось, что ремонтные работы завершатся к 23:00 мск.