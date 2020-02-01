Власти Махачкалы планируют до конца года увеличить количество контейнерных площадок на 20%

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Махачкалы нпланируют до конца текущего года установить на территории города 200 контейнерных площадок для сбора мусора, что позволит увеличить количество таких площадок на 20%. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"На сегодня на территории Махачкалы имеется 950 контейнерных площадок для сбора мусора, до конца текущего года планируется создать еще 200 на тысячу мусорных контейнеров. Всего же для решения проблемы в Махачкале необходимо еще около 400 контейнерных площадок", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по его словам, дополнительно тысяча таких контейнеров будет установлено "вне контейнерных площадок - на участках несанкционированного складирования мусора".

"Разработка схем размещения и обустройство контейнерных площадок находится в ведении муниципалитета. Поэтому в администрации города создана специальная комиссия, которая занимается этим вопросом. В настоящее время изыскиваются свободные места для их размещения и последующего обустройства, но работа в этом направлении усложняется отсутствием свободных от прав третьих лиц земельных участков, пригодных для этих целей", - пояснил собеседник агентства.

Как отметили в мэрии Махачкалы, создание и обустройство контейнерных площадок "поможет сокращению стихийных свалок на территории города". "Кроме того, решение проблемы нехватки контейнерных площадок однозначно облегчит работу и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также поможет достижению городом и в целом республикой целей национального проекта "Экология", по которому доля обрабатываемого мусора в ближайшие годы должна увеличиться в разы", - заключил собеседник агентства.

В августе 2019 года министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщал ТАСС, что властям Махачкалы и региональному оператору по обращению с ТКО необходимо обустроить 800 контейнерных площадок для сбора мусора в дополнение к существующим 700.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).