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Китайская вирусная пневмония

США с 2 февраля будут перенаправлять все авиарейсы из КНР в семь американских аэропортов

Как сообщил представитель министерства внутренней безопасности страны, объем пассажиропотока из США в Китай упал более чем на 50%

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. США начинают с 2 февраля перенаправлять все авиарейсы из Китая в семь американских аэропортов. Об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности заместителя главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Кен Куччинелли, выступая в Белом доме на брифинге, посвященном борьбе с распространением нового коронавируса.

"С 17:00 воскресенья [2 февраля, 02:00 мск понедельника] прибывающие авиарейсы из Китая будут перенаправлены в семь аэропортов", - отметил он. Речь идет об аэропортах имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, О’Хара в Чикаго, а также в Сан-Франциско, Сиэтле, Атланте, Гонолулу и Лос-Анджелесе.

Куччинелли также добавил, что объем пассажиропотока из США в Китай упал более чем на 50%.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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