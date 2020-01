Жан-Поль Готье впервые представил свое шоу в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Французский кутюрье Жан-Поль Готье, который объявил о завершении карьеры, впервые представил российской публике свой эпатажный проект Fashion Freak Show, который за время показов в разных странах уже успел стать громким событием в мире моды. Шоу прошло в Большом концертном зале "Октябрьский" в Петербурге, его посетили 3,5 тыс. человек, сообщили организаторы.

"Я уже несколько лет назад приезжал в этот город и был им совершенно потрясен. Он для меня символизирует русский романтизм, русское величие. И надо сказать, что я сделал целую русскую коллекцию", - объяснил модельер выбор Петербурга для российской премьеры.

Шоу началось, и на сцену вышли артисты в костюмах золотых, черных и белых мишек - отсылка к детской игрушке Готье, на которой он проводил свои первые эксперименты в мире моды.

По задумке автора шоу, зритель "попадает" в голову Готье, видит его образы и фантазии, выраженные в костюмах, танцах и музыке. Действо длилось более двух часов. Оно представляет собой смесь из показа моды, ревю с элементами кабаре, в котором смешалось много стилей и культур: панк, диско, латинские мотивы и другое.

В шоу были задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил еще несколько - из знаменитой коллекции "Русский Конструктивизм" 1986 года.

Модели выходили на сцену в водолазных костюмах на каблуках, масках с перьями, с вешалками на головах, в брюках с 50-сантиметровым клешем из кружева, платьях из пластиковых трубок.

Приглашение на подиум

Представление включало элементы интерактивности. В какой-то момент зрителям был задан вопрос, кто из них хочет выйти на сцену. Вышли 14 человек, из них выбрали женщину. Этой женщиной оказалась Екатерина Шарова, миссис Россия 2017 года, она стала участницей шоу, пройдясь по подиуму.

"Я когда-то давно работала у Готье, и для меня большая честь вновь оказаться у него на подиуме. Я была моделью, работала в Париже, в Милане, но сейчас оказаться именно в России, в своем родном городе на одной сцене с маэстро для меня это просто фееричные эмоции", - рассказала она ТАСС.

Собеседница призналась, что ей нравятся наряды кутюрье. "Я очень люблю блестящее яркое, поэтому даже в жизни я совершенно не стесняюсь носить яркие образы, и Готье для меня является одним из самых любимых дизайнеров. Я думаю , что после теплого приема в России он передумает [завершать свою карьеру]", - добавила она.

В конце представления Жан-Поль Готье сам вышел на сцену. Он поблагодарил зрителей по-русски. "Спасибо большое, Санкт-Петербург прекрасный город . Я знаю русскую культуру, особенно близко мне знаком русский конструктивизм. Я люблю вас всех. До свидания", - сказал прославленный кутюрье.

О модельере

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, Готье основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. В 2014 году он объявил о закрытии линейки готовой одежды, ее последний показ состоялся на неделе Парижской моды того года. 22 января 2020 года в парижском театре Шатле в рамках Недели высокой моды состоялось его последнее дефиле "от кутюр", Готье посвятил его 50-летию своей творческой деятельности.