СМИ: сумма пожертвований на борьбу с пневмонией в Китае превысила $1,46 млрд

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Благотворительный альянс Китая зарегистрировал более 10 млрд юаней ($1,46 млрд) добровольных пожертвований на борьбу с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, 22% от этой суммы предоставили китайские компании и представители местного бизнеса. Особый вклад внесли такие корпорации, как Alibaba, Baidu и Tencent.

Как уточнили в альянсе, все благотворительные средства поступают "с учетом местного законодательства на абсолютно прозрачной основе".

В Китае наблюдается мощная вспышка нового коронавируса, которым, согласно официальной статистике, заразились свыше 11,7 тыс. человек, погибли 259 жителей. Более 18 тыс. граждан страны с подозрением на пневмонию находятся под присмотром врачей. Эксперты ожидают пика распространения вируса к середине февраля.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен еще в 23 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку в КНР пневмонии международной чрезвычайной ситуацией.