Гигантский Snickers лишился своего места в Книге рекордов Гиннесса

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Гигантский батончик Snickers массой 2,1 тонны, изготовленный две недели назад на заводе Mars в городе Уйэко (Техас) лишился своего места в Книге рекордов Гиннесса. Конкуренты из компании Hershey сделали на фабрике в Пенсильвании еще более внушительного размера батончик Reese's массой 2,6 тонны.

"Это дух конкуренции. Мы увидели, что они это сделали, и подумали: у нас ведь тоже есть батончик с орехами и шоколадом, который к тому же намного вкуснее", - заявила представитель компании Кейли Даган местной газете The Patriot-News. На презентации в пятницу присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые официально зафиксировали новый рекорд.

Длина изделия составила 2,7 м, ширина - 1,6 м, а высота - 0,6 м. Батончик состоит из нескольких слоев арахисовой пасты, карамели, орехов, кусочков кренделей и шоколада. Его точная масса - 5943 фунта (2695 кг), тогда как гигантский Snickers весил 4728 фунтов (2144 кг). На изготовление шоколадки, по утверждению представителей Hershey, ушло лишь пять дней, тогда как их соперники из Mars делали свой батончик неделю.

Как и попавший в Книгу рекордов Snickers, батончик Reese's широкой публике попробовать не удастся. Его разрежут на множество частей и раздадут сотрудникам завода.