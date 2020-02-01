Патриарх Кирилл рассказал, что жители новых районов просят РПЦ о строительстве храмов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Храмы в новых районах Москвы и на всей территории России строятся по просьбам их жителей, поступающим к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом патриарх рассказал в субботу в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве в 11-ю годовщину своей интронизации.

"Сами люди ставят перед собой вопросы, которых раньше не ставили. Например, въезжают люди в какой-то новый район новостроек, и в первую очередь, наверное, думают о комфорте, о коммуникациях, о всем том, что может принести человеку новое жилище. Но удивительно, в наше время, по крайней мере в Москве, буквально сразу же направляют патриарху просьбу: постройте храм, благословите постройку храма", - сказал он.

Патриарх сравнил такое отношение россиян к церквям с самыми процветающими временами дореволюционной жизни церкви, когда строительство любого поселка или городского района непременно сопровождалось постройкой храма.

Поместный собор Русской православной церкви (РПЦ) 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля того же года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация. Торжественная литургия состоялась в субботу в день 11-летия этого события при участии представителей государственной власти и священноначалия РПЦ.