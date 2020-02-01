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Власти Хайнаня обязали иностранцев сократить пребывание вне дома из-за пневмонии

Власти также предупреждают, что при выявлении тревожных симптомов, сходных со случаями заражения коронавирусом, иностранный гражданин должен незамедлительно явиться в ближайшую больницу

ХАЙКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Иностранные граждане на территории южнокитайского острова Хайнань обязаны минимизировать время пребывания на улице и в общественных местах в связи со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении, распространенном отделом пропаганды парткома провинции.

"Необходимо максимально сократить времяпровождение в общественных местах. Избегайте большого скопления людей, участия в вечеринках и коллективных мероприятиях. Правильно носите защитную маску, если вы вынуждены на них присутствовать", - говорится в нем.

Как отмечается в заявлении, при выявлении тревожных симптомов, сходных со случаями заражения коронавирусом, таких как высокая температура, кашель, повышенная утомляемость и проблемы с дыханием иностранный гражданин должен незамедлительно явиться в ближайшую больницу. В документе также подчеркивается, что при контакте с инфицированными иностранцам предписано оставаться дома и в случае выявления недомогания обратиться в компетентные службы по обеспечению гигиены и здравоохранения.

"Руководствуйтесь информацией, распространенной властями. Пожалуйста, действуйте в соответствии с уведомлениями, опубликованными на официальной странице комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хайнань в социальной сети WeChat. Если у вас будут вопросы, обращайтесь по горячей линии круглосуточной поддержки 12320", - говорится в заявлении.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на Хайнане составляет 62 человека, погиб один житель. Почти половина случаев инфицирования зарегистрирована в двух крупнейших городах острова - Санья и Хайкоу. Администрация провинции ведет активную борьбу с распространением пневмонии, приняв ряд эффективных мер.

Теги
КитайХайнань
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