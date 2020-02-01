Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за высокий уровень диалога церкви и власти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил в субботу президента Владимира Путина за достигнутый высокий уровень диалога государства и церкви. Слова благодарности он высказал на встрече, которая прошла в Кремле и была посвящена 11-й годовщине интронизации предстоятеля РПЦ.

"Хотел бы поблагодарить вас за то, что в нынешних условиях в государстве Российском это служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И, конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к главе государства.

Предстоятель РПЦ добавил, что, по его мнению, служение патриарха имеет два направления. "Во-первых, вертикальное - к Богу: патриарх должен молиться за свой народ, - пояснил он. - Но есть и такое очень сильное горизонтальное измерение этого служения, потому что патриарх должен заботиться, в том числе, конечно, и о духовном состоянии людей, а это предполагает развитие очень многих церковных программ". Поэтому, по оценке Кирилла, можно свидетельствовать о высоком уровне отношений между церковью и государством в России.