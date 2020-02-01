Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение единства общества

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 11-й годовщиной со дня его избрания предстоятелем Русской православной церкви отметил его вклад в поддержку межнационального согласия и сохранение единства общества.

"В своем патриаршем служении вы многое делаете для повышения роли и авторитета Русской православной церкви. Неустанно заботитесь о человеке, его благе, укреплении веры и духовности. Большой вклад вносите в поддержание межнационального мира и согласия, сохранение единства нашего общества", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Спикер также отдельно подчеркнул "участие Русской православной церкви в решении общенациональных задач, которые стоят перед страной в социальной сфере, совершенствовании образования и развития культуры". Володин пожелал патриарху "успехов, крепости телесных и духовных сил".

1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась интронизация патриарха Московского и всея Руси Кирилла.