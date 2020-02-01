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Китайская вирусная пневмония

Хайнань направил в охваченный пневмонией регион Китая первую партию гуманитарной помощи

В ближайшие два дня в провинцию Хубэй доставят 109 тонн тропических фруктов и свежих овощей

ХАЙКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань в субботу направила первую партию гуманитарных грузов для провинции Хубэй в центральной части КНР, где зафиксирована самая мощная в стране вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

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По его данным, 109 тонн тропических фруктов и свежих овощей из курортного города Санья будут доставлены в место назначения в ближайшие два дня. Ранее Хайнань организовал группу профессиональных медиков, которые отправились в Хубэй, где помогают своим коллегам из других регионов бороться с коронавирусом. В общей сложности власти мобилизовали порядка 60 тыс. врачей и санитаров для подавления вспышки пневмонии в административном центре Хубэя городе Ухане, откуда начал распространяться вирус.

"На этой неделе наступил ключевой момент для борьбы с распространением коронавируса, - сообщил на пресс-конференции главврач провинции Центра по предотвращению распространения заболеваний провинции Хайнань Цзинь Юймин. - Если сейчас позволить вспышке усилиться, сложность осуществления контроля над ней резко возрастет".

По его словам, сейчас крайне важно выполнить три задачи: не допустить проникновения коронавируса на Хайнань, не позволить инфицированным покидать остров и обеспечить стопроцентный контроль над зараженными, теми, кто находился с ними в тесном контакте, а также лицами с подозрением на пневмонию.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на Хайнане составляет 62 человека, умер один житель. Почти половина случаев инфицирования зарегистрирована в двух крупнейших городах острова - Санья и Хайкоу. Администрация провинции ведет активную борьбу с распространением пневмонии, приняв ряд эффективных мер.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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