В Екатеринбурге открылся пункт загрузки и оцифровки фотографий и фронтовых писем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Пункт загрузки и оцифровки материалов про Великую Отечественную войну - фотографий, фронтовых писем, открыток и рисунков - открылся в Екатеринбурге на базе Дома офицеров. Работа пункта ускорит процесс обработки данных, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

"Первого февраля в военно-историческом зале Дома офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге впервые прошло открытие пункта загрузки и оцифровки материалов для последующей публикации в мультимедиа галерее проекта "Дорога памяти". Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы", - говорится в сообщении.

Ранее работа по наполнению галереи проекта "Дорога памяти" в Свердловской области проходила только на базе военных комиссариатов.

"Дорога памяти" - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена "дорога памяти" - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.