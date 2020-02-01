{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Екатеринбурге открылся пункт загрузки и оцифровки фотографий и фронтовых писем

Он позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Пункт загрузки и оцифровки материалов про Великую Отечественную войну - фотографий, фронтовых писем, открыток и рисунков - открылся в Екатеринбурге на базе Дома офицеров. Работа пункта ускорит процесс обработки данных, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

"Первого февраля в военно-историческом зале Дома офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге впервые прошло открытие пункта загрузки и оцифровки материалов для последующей публикации в мультимедиа галерее проекта "Дорога памяти". Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы", - говорится в сообщении.

Ранее работа по наполнению галереи проекта "Дорога памяти" в Свердловской области проходила только на базе военных комиссариатов.

"Дорога памяти" - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена "дорога памяти" - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Всех заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане выписали из больницы
С 6 по 31 января в Кизляре зарегистрировали 378 случаев острой кишечной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС