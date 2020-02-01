Медведев поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Встреча заместителя главы Совета Безопасности РФ и предстоятеля РПЦ состоялась в Патриарших покоях кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

Медведев и его супруга пожелали патриарху Кириллу крепости духовных и телесных сил в первосвятительском служении, они преподнесли ему старинную гравюру с изображением Симонова монастыря Москвы и букет белых роз.

"Очень Вас благодарю за то сотрудничество, которое у нас всегда очень конструктивно, динамично осуществлялось во время Вашего пребывания на всех тех должностях, на которых Господь Вам судил в прошлом раскрывать свои способности в государстве Российском. Сердечно Вас благодарю!" - сказал патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.