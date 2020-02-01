{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Заместитель председателя Совета Безопасности России подарил митрополиту старинную гравюру с изображением Симонова монастыря Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Встреча заместителя главы Совета Безопасности РФ и предстоятеля РПЦ состоялась в Патриарших покоях кафедрального соборного храма Христа Спасителя.

Медведев и его супруга пожелали патриарху Кириллу крепости духовных и телесных сил в первосвятительском служении, они преподнесли ему старинную гравюру с изображением Симонова монастыря Москвы и букет белых роз.

"Очень Вас благодарю за то сотрудничество, которое у нас всегда очень конструктивно, динамично осуществлялось во время Вашего пребывания на всех тех должностях, на которых Господь Вам судил в прошлом раскрывать свои способности в государстве Российском. Сердечно Вас благодарю!" - сказал патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Всех заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане выписали из больницы
С 6 по 31 января в Кизляре зарегистрировали 378 случаев острой кишечной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС