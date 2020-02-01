Гострудинспекция в Башкирии предложила закрепить в Конституции право на оплату труда

УФА, 1 февраля. /ТАСС/. Руководитель госинспекции труда в Башкирии Татьяна Астрелина предложила закрепить в Конституции РФ право граждан на оплату труда не ниже установленного законом минимального размера. Закон о банкротстве не в полной мере защищает права работников, сообщила она на обсуждении проекта поправки к Конституции РФ в Госсобрании республики в субботу.

"Статью 37 Конституции Российской Федерации дополнить частью 6-й следующего содержания: каждому гарантируется вознаграждение за труд без какой-то бы ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). И здесь же предусмотреть норму о том, что МРОТ не может быть ниже размера прожиточного минимума. Фиксирование этих норм в Конституции, полагаю, сделает их незыблемыми и позволит откорректировать федеральное законодательство, прежде всего о банкротстве, которое не обеспечивает сегодня реальную и безусловную защищенность граждан в этом вопросе", - предложила Астрелина. По предварительным данным, долги по зарплате в Башкирии на 1 января превысили 670 млн рублей, к началу февраля сумма выросла до 730 млн рублей, отметила главный госинспектор труда республики, добавив, что проблема характерна и для других регионов.

Лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Вячеслав Рябов предложил ограничить количество мест в парламенте, которые партии занимают по итогам выборов. "По поводу роли парламента субъектов РФ в назначении, выдвижении кандидатур на согласование правительства: мы считаем, что это необходимо. Но та модель выборов, которая сегодня существует, и мы видим, что во всех субъектах техническое большинство "Единой России", и мы понимаем, что любая кандидатура будет утверждена. Мы все-таки предлагаем, чтобы ни одна партия по итогам выборов не могла получить более 40% в парламенте", - предложил он.

Зампредседателя башкирского парламента Рустам Ишмухаметов высказался за сохранение дополнительных требований к руководителям субъектов РФ в региональных конституциях, в частности, по владению национальным языком. "Мы считаем, что необходимо сохранить дополнительное требование к кандидатам на должность высшего должностного лица субъекта, например, как знание башкирского языка, и другие важные требования, и сохранить их в Конституции Республики Башкортостан", - сказал он.

Сенатор от республики Ирек Ялалов предположил, что поправки к Конституции потребуются и в будущем, объяснив это цифровизацией жизни. "Я надеюсь, что эти поправки не последние, я поясню почему. Дело в том, что мы живем в эпоху развития цифровой экономики, цифрового общества, цифрового гражданского общества, и уже ряд стран в мире начинают вносить в свои основные законы поправки, связанные с цифрой. Но когда это будет сделано - через 5, 10 лет, но рано или поздно нам придется прописать цифровую жизнь в нашем основном законе", - отметил он.

Также участники обсуждения предложили закрепить в Конституции требование об обязательном российском гражданстве для супругов и детей высших должностных лиц, объявить день общероссийского голосования выходным днем.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.