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Китайская вирусная пневмония

Студенты тюменского вуза, где обнаружили коронавирус, прошли дополнительное обследование

Ранее глава Роспотребнадзора отметила, что болезнь у двоих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса протекает без серьезных клинических проявлений

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Студенты, которые проживают в общежитии Тюменского индустриального университета, прошли дополнительное обследование из-за обнаруженного у студентки из Китая коронавируса. У них взяли анализы, сообщил в субботу губернатор Тюменской области Александр Моор в опубликованном в соцсети "ВКонтакте" видеообращении.

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В пятницу, 31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

"Дополнительно обследованы студенты общежития Тюменского индустриального университета. У тех студентов, у которых выявлены признаки ОРВИ и гриппа, даже у тех, кто не контактировал со студентами из Китая, взяты анализы на определение коронавируса", - сказал Моор.

По его словам, принято решение, что всех туристов, которые прибывают из Китая, будут осматривать. "Также всех пассажиров поезда Пекин - Москва, которые будут сходить на станции Тюмень, мы будем встречать и проводить врачебный осмотр", - добавил он.

Глава региона ранее сообщил, что в области предприняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что болезнь у двоих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса протекает в легкой форме, без серьезных клинических проявлений.

 

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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