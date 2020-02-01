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Посол ФРГ в РФ на Мамаевом кургане почтил память советских солдат, павших под Сталинградом

Он написал в Книге почетных гостей на Мамаевом кургане "Мы скорбим о неисчислимых павших в той войне"
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (второй слева) Игорь Каленич/ТАСС
Описание
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (второй слева)
© Игорь Каленич/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, впервые приехавший в Волгоград, возложил цветы к Вечному Огню на Мамаевом кургане и почтил память солдат Красной армии, павших под Сталинградом.

2 февраля отмечается 77-я годовщина победы в Сталинградской битве, участие в памятных мероприятиях принимает посол Германии в РФ.

"Для меня это волнительный момент находиться здесь, в совершенно особенном месте, месте скорби. Мы испытываем глубокую благодарность за то примирение, которое стало возможным, несмотря на все те ужасы, принесенные национал-социалистическим террором. Память служит нам напоминанием о том, что нам нужно делать все возможное для того, чтобы сохранить мир на нашем континенте", - сказал посол журналистам.

Геза Андреас фон Гайр сделал запись в Книге почетных гостей на Мамаевом кургане. "Мы скорбим о неисчислимых павших в той войне", - написал он. Посол посетил в субботу музей "Память" и музей-панораму "Сталинградская битва", возложил цветы к Вечному Огню на Аллее Героев в центре Волгограда. 2 февраля посол примет участие в памятных мероприятиях на военно-мемориальном кладбище в Россошках, где захоронены останки солдат Красной армии, вермахта и стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии, найденные поисковиками на местах боев под Сталинградом.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, она положила начало разгрому нацистской Германии. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран - союзников Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.

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ГерманияРоссияВолгоградская область
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