СМИ: самолет Бундесвера с эвакуированными из Уханя сел во Франкфурте-на-Майне

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие были эвакуированы из-за вспышки пневмонии из китайского города Уханя, прибыл в субботу во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщил телеканал N-tv .

Самолет Бундесвера А310 вылетел из Китая минувшей ночью и совершил промежуточную посадку в Хельсинки. На борту 144 пассажира - 108 немцев, 34 гражданина Китая и по одному - Болгарии и США. Они будут еще две недели находиться в карантине. Их разместят в одной из казарм в земле Рейнланд-Пфальц.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов. В Германии выявлены семь случаев заболевания, среди инфицированных один ребенок.