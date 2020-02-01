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Около 18 тыс. жителей остаются без света после аварии в Арсеньеве Приморского края

Ведутся аварийно-восстановительные работы

ТАСС, 1 февраля. Аварийная ситуация стала причиной отключения электроэнергии в домах почти 54 тыс. жителей города Арсеньева Приморского края. После подачи напряжения по резервным линиям без света остаются почти 18 тыс. человек, сообщил в субботу на своем сайте Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго.

"1 февраля на подстанции "Арсеньев-2" отключилась работающая в тупиковом режиме "Арсеньев-2 - Молодежная - Чугуевка" с неуспешным автоматическим повторным включением, обесточены подстанции 110 кВ "Молодежная" и "Чугуевка". Без электроснабжения оставались 53,7 тыс. потребителей города Арсеньев и предприятия промышленности. По резерву части потребителей подано напряжение: без электроснабжения остаются около 17,7 тыс. человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении САЦ.

В Арсеньеве проживают более почти 54 тыс. человек. В настоящее время в городе температура воздуха -15 градусов, ветер 4 м/с, осадков нет.

По данным САЦ, подстанция "Арсеньев-2" принадлежит АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), входящей в состав группы "РусГидро", дочернее зависимое общество ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". ДРСК создана в 2005 году с головным офисом в Благовещенске Амурской области.

Теги
РоссияПриморский край
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