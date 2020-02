"Яндекс.Музыка" в День сурка назвала самые популярные песни на повторе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Музыка" в честь Дня сурка выяснил, какие песни пользователи чаще всего слушали на повторе с 2010 по 2020 годы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Все эти десять лет слушатели в основном ставили на повтор поп-хиты", - утверждают в "Яндекс.Музыке".

По данным сервиса, фаворитом 2010 года был трек Lady Gaga "Bad Romance", в 2011 - "Love You Like a Love Song" Селены Гомес, а в 2012 - песня Нюши "Выше". В 2013 ее сменила композиция "Wake Me Up" от Avicii, а затем в 2014 - "Prayer in C" диджея Робина Шульца.

На повторе у россиян в 2015 была "Самая-самая" Егора Крида, на следующий год - "Твои глаза" Светланы Лободы. Хитом 2017 стала композиция "Тает лед" группы "Грибы", но вскоре все стали слушать "Морской шум" - обычный звук моря.

"За прошедший год треком-рекордсменом стала композиция RSAC "NBA". Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже 10 лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям", - подчеркнули в "Яндексе". При этом в компании отметили региональные особенности: в Санкт-Петербурге в топе трек рэпера Face "Юморист", а в Екатеринбурге - песня "Mr. Blue Sky" группы The Vals из Белфаста (Северная Ирландия) и минутная композиция "Четыре девятины" местной рэпкор-группы Millinmotion, в которой исполнители просто повторяют название трека 25 раз.

Рекордсменом среди пользователей "Яндекс.Музыки", которые часто включают трек, в 2019 году стал житель Таганрога. "Он 1312 раз послушал "Мало половин" Ольги Бузовой", - уточнили в пресс-службе. С большим отрывом - всего 656 повторов - следует житель Калуги, которому очень нравится трек "Comment Out на колесах" Александра Гудкова и украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.