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Китайская вирусная пневмония

CNN: American Airlines приостановила рейсы в Гонконг до 3 февраля

Ранее авиакомпания объявила о прекращении выполнения рейсов в аэропорты материкового Китая до 27 марта

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines приостанавливает выполнение рейсов в Гонконг до 3 февраля включительно. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на заявление American Airlines.

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"Мы будем принимать решения по поводу полетов в Гонконг ежедневно в зависимости от оперативной ситуации", - приводит телекомпания слова авиаперевозчика. Он в пятницу объявил о прекращении выполнения рейсов в аэропорты материкового Китая с 31 января по 27 марта. Гонконг не упоминался.

Американская Delta Airlines в пятницу приостановила выполнение всех рейсов в Китай. Данное решение будет действовать с 6 февраля до 30 апреля. Последний рейс в КНР будет отправлен 3 февраля, а из этой страны в США - 5 февраля. Ограничения обусловлены вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Американские власти в субботу подтвердили в стране восьмой случай заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, один - в Аризоне, один - в штате Вашингтон и столько же - в Массачусетсе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

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СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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