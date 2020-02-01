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Китайская вирусная пневмония

Пентагон предоставит военные базы для карантина в связи с коронавирусом

По данным Министерства обороны США, на карантин могут поместить 1 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США предоставит свои военные базы для размещения 1 тыс. человек, которых могут поместить на карантин после возвращения в Соединенные Штаты из зарубежных поездок в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу на своей странице в сети Twitter официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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"Министр обороны [Марк] Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тыс. человек, которых может понадобиться разместить на карантин после их возвращения из зарубежных поездок в связи с новым коронавирусом. Согласно этому запросу, Пентагон будет оказывать лишь помощь в размещении", - написал он. По его словам, для размещения граждан выбраны военные объекты и базы в штатах Колорадо, Техас и Калифорния.

Ранее Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Кроме того, на принудительный карантин на 14 дней будут помещать всех американских граждан, побывавших в последнее время в китайской провинции Хубэй, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Тех же американцев, кто посетил другие регионы Китая, подвергнут превентивному медицинскому осмотру, и в течение 14 дней они будут находиться на карантине у себя дома под присмотром врачей.

Согласно последним оценкам, на территории США находятся восемь человек, заболевшие пневмонией нового типа. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, один - в Аризоне, один - в штате Вашингтон и столько же - в Массачусетсе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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