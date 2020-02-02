Инфицированными коронавирусом в Британии оказались студент вуза и его родственник

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Одним из двух людей, инфицированных в Великобритании коронавирусом нового типа, оказался студент Йоркского университета. Об этом говорится в заявлении представителя учебного заведения, слова которого в субботу приводит агентство Press Association .

"Медицинская служба Public Health England (являющаяся департаментом министерства здравоохранения королевства - прим. ТАСС) информировала нас, что один из двух людей, анализы которых дали положительный результат на коронавирус, является студентом Йоркского университета", - сообщил представитель вуза. Он добавил, что риск передачи инфекции среди студентов университетского кампуса оценивается как низкий, а сам вуз функционирует в обычном режиме.

По информации университета, второй инфицированный - родственник упомянутого студента. При этом никакой дополнительной информации не приводится, например, о национальности инфицированных или их состоянии. Известно лишь то, что они не проживали в кампусе и не контактировали с другими сотрудниками или учащимися университета.

Британские медицинские власти проверили на наличие инфекции 203 человек. Анализы 201 из них дали отрицательный результат. 83 британских подданных, эвакуированных 31 января из Уханя на специальном авиарейсе, из-за мер предосторожности были помещены на родине на карантин на две недели. Они находятся под круглосуточным наблюдением врачей в больнице города Уиррал (графство Мерсисайд), расположенного недалеко от Ливерпуля.