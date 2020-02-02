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Китайская вирусная пневмония

Власти Приморья помогут оставшимся в крае гражданам КНР, желающим вернуться на родину

По словам губернатора Олега Кожемяко, случаев выявления зараженных коронавирусом в регионе не выявлено
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ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Приморского края предложат помощь с выездом на родину остающимся на территории края гражданам Китая, которые хотели бы вернуться. Об этом после заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, проведенного в связи с продолжающейся в КНР вспышкой вызванной новым коронавирусом пневмонии рассказал журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Сейчас главы муниципальных образований посмотрят еще по тем местам, где могут находиться граждане Китая, чтобы предложить им выехать за пределы Российской Федерации, организовать этот выезд при необходимости. Провести еще одно обследование", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что случаев выявления зараженных коронавирусом в Приморском крае не выявлено. Количество граждан Китая в Приморье уточняется.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияКитайПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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