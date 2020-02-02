В Санни-Айлс-Бич готовятся провести 9 мая Фестиваль Победы

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Мэрия американского города Санни-Айлс-Бич неподалеку от Майами (штат Флорида) выступила с инициативой провести 9 мая Фестиваль Победы, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу основатель "Русско-американского общественного центра Флориды" Михаил Фарфел.

"Городские власти, мэрия впервые выступили с такой инициативой и выделяют под празднование самый большой парк города, где и пройдет Фестиваль Победы, - рассказал он. - Мы лишь попросили их поддержки в праздновании этого дня, а они сами предложили организовать на городском уровне настоящий фестиваль. В этом событии примут участие те общины, народы, которые имеют отношение к Победе - не только русскоязычные, но и сербы, французы, поляки, американцы, представители бывших советских республик, так что фестиваль станет по-настоящему интернациональным, как и сама Победа".

Праздник для всех

У каждой общины, по словам Фарфела, будет свой павильон, где они представят свидетельства войны, истории, культуры своей страны, а на общей площадке состоится праздничный концерт.

"Мы также организуем в городе акцию "Бессмертный полк", который пройдет от здания сити-холла до парка, где нас уже будут ждать ветераны и блокадники, - отметил Фарфел. - В этот день в Санни-Айлс-Бич съедутся жители и других городов Флориды, в том числе Майами и Орландо, где проживает большое число русскоязычных американцев".

Победа объединяет

Вице-президент "Русско-американского общественного центра Флориды" Анна Кирьякова сообщила, что старт проекту под названием "Дань Победе во Второй мировой войне" был дан уже в субботу в ходе проходящего в Орландо Фестиваля мира и кино. Фестиваль в этот день открылся песней "На безымянной высоте", продолжился короткометражным роликом, посвященного героизму блокадников Ленинграда (режиссера Олега Голуба). В этот же день в большом зале был продемонстрирован фильм "Брестская крепость" (2010, режиссер Александр Котт).

"Среди зрителей были и русскоязычные, и англоязычные американцы, взрослые и дети, семьи, многие из них плакали, пока смотрели щемящие сердце кадры, - заметила она. - Кинозал был украшен многочисленными флагами стран-участниц фестиваля, но на видном месте был размещен флаг-копия Знамени Победы".

По словам Кирьяковой, в ходе проекта "Дань Победе во Второй мировой войне" разные города Флориды вплоть до 9 мая будут проводить концерты, автопробеги, дискуссионные клубы и встречи с ветеранами, блокадниками, детьми войны.

"Цель проекта - напомнить о приближающемся Дне Победы, объединить людей, для которых он является великим событием. И мы бы хотели, чтобы этот день объединил города, штаты и страны. Для нас это - святой праздник, и отдать дань памяти подвигу наших предков, вспомнить о жертвах, которые мы понесли в этой Великой войне - наш общий гражданский долг, - подчеркнула Анна Кирьякова. - Я помню эти годы, помню Победу и горжусь!"

Международный Фестиваль мира и кино проводится в Орландо с 2015 года. В нынешнем году он проходит с 30 января по 2 февраля.