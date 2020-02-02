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Китайская вирусная пневмония

Южная Корея запретила въезд в страну иностранцам, побывавшим в провинции Хубэй

Запрет касается тех, кто посещал провинцию в течение последних двух недель
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СЕУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея запретили въезд в страну иностранным гражданам, посещавшим в течение последних двух недель китайскую провинцию Хубэй. Об этом заявил в воскресенье южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн.

По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы остановить дальнейшее распространение нового типа коронавируса. Премьер сослался на то, что аналогичный запрет уже ввел ряд других стран, в том числе США и Япония.

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, по данным на утро воскресенья, составило более 14 тыс. человек, умерли не менее 304 жителей страны, из больниц выписаны более 320 пациентов.

Теги
КитайРеспублика КореяКитайская вирусная пневмония
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