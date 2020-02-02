В посольстве РФ в Китае сообщили, что 130 россиян готовы покинуть Хубэй

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Покинуть провинцию Хубэй в связи с продолжающейся вспышкой вызванной новым коронавирусом пневмонии готовы порядка 130 россиян. Об этом сообщил в воскресенье пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров в эфире телеканала "Россия-24" .

"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. Число соотечественников, с которыми мы установили связь, на данный момент составляет 202 человека, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию Хубэй. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что к эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь самолеты ВКС России. Сама эвакуация запланирована на 3-4 февраля.