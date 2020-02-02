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Во Владикавказе пройдет научно-популярная акция "Открытая лабораторная"

Участники акции посетят детский технопарк "Кванториум-15" и ответят на 25 вопросов о том, как устроены мир и человек в нем

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Однодневная научно-популярная акция "Открытая лабораторная" пройдет во Владикавказе 8 февраля в детском технопарке, сообщили в министерстве образования и науки Северной Осетии.

"Просветительская акция "Открытая лабораторная" снова состоится во Владикавказе в День российской науки. 8 февраля каждый желающий сможет проверить свою картину мира с точки зрения передовых естественно-научных знаний в детском технопарке "Кванториум-15", - говорится в сообщении.

Участниками бесплатной акции станут взрослые и дети старше 12 лет. Они смогут проверить свои знания и познакомиться с экспонатами интерактивного музея. "Лаборантов" ждут 25 вопросов о том, как устроены мир и человек в нем. На заполнение бланков с вопросами участникам дадут 30 минут, после чего им назовут правильные ответы и помогут разобрать каждое задание.

В рамках акции также пройдет научное шоу с яркими экспериментами.

Во Владикавказе акция прошла впервые в 2019 году, ее участниками стали более 70 человек, преимущественно школьники.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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