СМИ: при освещении боевых действий в Сирии пострадали три журналиста

ТАСС, 2 февраля. Три телевизионных журналиста, в том числе корреспондент-женщина, получили ранения в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей на территории провинции Алеппо, расположенной на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье сирийский телеканал Al Ekhbariya.

По имеющимся данным, репортеры пострадали во время освещения наступления сирийской армии в районе Эль-Караси. Они представляли иранские арабоязычные телеканалы.

Как указывает агентство SANA, "корреспондент телеканала Al-Alam Дия Каддур, оператор того же телеканала Ибрагим Кахиль и оператор канала Al-Kausar Сухейб аль-Масри были ранены в результате нападения террористов в ходе освещения ими операции Сирийской арабской армии на юго-западе города Алеппо". О состоянии репортеров, работающих на иранские СМИ, сообщений не поступало.

Новость обновлена (17:55 мск) - уточняется количество пострадавших