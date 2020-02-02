СМИ: гражданские в Бразилии впервые сравнялись с силовиками по покупке патронов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. Количество патронов, приобретенных гражданскими лицами и стрелковыми ассоциациями и клубами Бразилии, впервые сравнялось с числом этих боеприпасов, закупленных силовыми ведомствами страны. Как уточнила в воскресенье газета Globu, в 2019 году в руки гражданских попало 32 млн патронов.

При этом количество амуниции, которое они приобрели, практически в два с половиной раза превысило объемы открытых закупок этой продукции оборонного производства сухопутными войсками страны, которые в том числе занимаются лицензированием оружейной сферы. В 2019 году для нужд армии было поставлено 13,2 млн патронов к стрелковому оружию. Как отмечает издание, в прошлом году физлица купили на 17,2% боеприпасов больше, нежели годом ранее. В стрелковых организациях этот показатель вырос на 30%, а госорганы, работающие в сфере безопасности, снизили объемы закупок патронов на 14,8%.

Этот факт вызывает обеспокоенность среди специалистов общественных организаций, выступающих против вооружения населения. По их мнению, увеличение за год доли немаркированных боеприпасов с 73 до 78% (по закону, маркировка обязательна только для патронов, которые поступают в органы общественной безопасности и вооруженные силы) еще больше осложняет работу правоохранителей, расследующих случаи применения огнестрельного оружия, а также ослабляет возможности государственного контроля за оборотом этой продукции.

"Это при том, что число умышленных убийств, по большей части совершаемых с применением огнестрельного оружия, составляет 27,5 на 100 тыс. жителей", - приводит газета слова координатора проектов НПО "Я за мир" Наталии Поллаши. Кроме того, указывают общественники, значительная часть законно приобретенного оружия в итоге оказывается в руках криминала в результате краж.

Мнение стрелков и контролирующих органов

Как пояснил Globu глава ассоциации охотников, стрелков и коллекционеров оружия Марселу Резенди, рост потребностей членов его организации в боеприпасах связан с постоянными тренировками и стрельбами. При этом более трети амуниции используют профессиональные спортсмены. По его мнению, тот факт, что число патронов, оказавшихся в прошлом году в руках гражданского населения, сравнялось с количеством патронов, закупленных силовиками, скорее свидетельствует о проблемах этой части госсектора.

ВС страны также не согласны с доводами общественников, утверждая, что действующим законодательством в достаточной мере регулируются требования к покупателям оружия и боеприпасов. "Чтобы получить статус зарегистрированного стрелка, необходимо соответствовать строгим требованиям, подтверждая [соответствующие навыки и репутацию] в процессе регистрации", - цитирует газета мнение военного ведомства. Министерство юстиции и общественной безопасности комментировать данные исследования отказалось.

Ситуация с оружием в Бразилии

Всего в Бразилии, согласно реестрам ВС, зарегистрировано 208 тыс. охотников, членов стрелковых клубов и коллекционеров, в руках которых находится 445 тыс. единиц оружия. При этом число выданных военными лицензий на владение оружием с 2014 по 2018 год увеличилось на 880%, указывает Globu. Согласно действующему законодательству, во владении одного лица может находиться до 60 единиц оружия. К каждому из них разрешается приобрести до 1 тыс. боеприпасов в год, указывает Globu.

С табельным оружием по улицам бразильских городов передвигаются в том числе правоохранители. Численный состав служб полицейских органов во всех штатах по состоянию на 2017 год насчитывал 513 тыс. сотрудников, помимо 13,2 тыс. служащих Федеральной полиции и 10 тыс. - Федеральной дорожной полиции.

Вступивший 1 января прошлого года в должность главы государства Жаир Болсонару одним из первых своих указов упростил порядок приобретения огнестрельного оружия гражданами южноамериканской республики. Впоследствии политик, который является сторонником либерализации оружейного законодательства, дополнительно расширял права охотников, членов стрелковых клубов и коллекционеров оружия в части его ношения и увеличения разрешенного запаса патронов, для чего в течение первого года президентства издал не менее восьми соответствующих указов.