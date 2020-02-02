Врачи в Нальчике в День борьбы с раком проведут бесплатный прием и консультации

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Врачи-онкологи Кабардино-Балкарии (КБР) проведут бесплатный прием и консультирование больных во Всемирный день борьбы с раком, 4 февраля, сообщается на странице Минздрава региона в социальной сети Instagram.

"Городская клиническая больница № 1 присоединилась ко всемирной профилактической и лечебной кампании и 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, будет проводиться акция "Скажи раку нет!", - говорится в сообщении.

В этот день в клинике состоятся лекция для врачей. С пациентами и своими коллегами встретятся врачи-онкогологи, онкологи-химиотерапевты, онкохирурги и другие узкие специалисты. К участию в акции приглашаются все желающие.

Как пояснили ТАСС в Минздраве, в этот день в Онкологическом диспансере КБР также пройдет день открытых дверей.

"Мероприятие, направлено на профилактику онкологических заболеваний, повышение осведомленности о раке, необходимости его раннего выявления для последующего эффективного лечения. Все желающие в порядке живой очереди с 9 до 14 часов без предварительной записи и направления смогут пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога. При себе желательно иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис", - сообщила помощник министра здравоохранения Лилия Шомахова.