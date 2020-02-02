{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи в Нальчике в День борьбы с раком проведут бесплатный прием и консультации

В этот день в Онкологическом диспансере КБР также пройдет день открытых дверей

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Врачи-онкологи Кабардино-Балкарии (КБР) проведут бесплатный прием и консультирование больных во Всемирный день борьбы с раком, 4 февраля, сообщается на странице Минздрава региона в социальной сети Instagram.

"Городская клиническая больница № 1 присоединилась ко всемирной профилактической и лечебной кампании и 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, будет проводиться акция "Скажи раку нет!", - говорится в сообщении.

В этот день в клинике состоятся лекция для врачей. С пациентами и своими коллегами встретятся врачи-онкогологи, онкологи-химиотерапевты, онкохирурги и другие узкие специалисты. К участию в акции приглашаются все желающие.

Как пояснили ТАСС в Минздраве, в этот день в Онкологическом диспансере КБР также пройдет день открытых дверей.

"Мероприятие, направлено на профилактику онкологических заболеваний, повышение осведомленности о раке, необходимости его раннего выявления для последующего эффективного лечения. Все желающие в порядке живой очереди с 9 до 14 часов без предварительной записи и направления смогут пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога. При себе желательно иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис", - сообщила помощник министра здравоохранения Лилия Шомахова.

Теги
Северный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
МИД России советует 6 февраля избегать мест массового скопления людей во Франции
В этот день в Париже и других крупных городах страны пройдут акции протеста против планируемой правительством Франции пенсионной реформы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС