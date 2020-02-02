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Акции протеста во Франции

МИД России советует 6 февраля избегать мест массового скопления людей во Франции

В этот день в Париже и других крупных городах страны пройдут акции протеста против планируемой правительством Франции пенсионной реформы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и других городах Франции 6 февраля из-за акций протестов против пенсионной реформы. Соответствующее предупреждение опубликовал в воскресенье ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"6 февраля в Париже и других крупных городах страны пройдут организованные при поддержке нескольких профсоюзов акции протеста против планируемой правительством Франции пенсионной реформы; возможны уличные беспорядки, следует избегать мест массового скопления людей", - отмечается в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Забастовки против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта. Эти организации суммарно потеряли уже больше €1 млрд. В акциях участвуют преподаватели, адвокаты, муниципальные работники. Энергетики также выражают протест, периодически отключая свет в целых коммунах.

Теги
РоссияФранцияАкции протеста во Франции
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