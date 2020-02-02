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Кризис в Сирии

Глава Красного Креста выступил за репатриацию сторонников террористов из Сирии и Ирака

Петер Маурер считает, что если та или иная страна желает, чтобы ее граждан судили в других государствах, то для этого "нужно создать систему, позволяющую это сделать"

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер считает, что иностранцы, воевавшие в террористических группировках в Сирии и Ираке, а также члены их семей должны быть возвращены в страны, гражданами которых являются. Соответствующую позицию он обосновал в интервью швейцарской газете Le Matin Dimanche, опубликованном в воскресенье.

"Я понимаю обеспокоенность, связанную с безопасностью, однако оставлять этих людей в тюрьмах, лишать их статуса или гражданства - это не решение вопроса", - сказал Маурер. Он напомнил о тяжелых условиях, в которых живут в лагерях на территории Сирии и Ирака семьи боевиков, воевавших на стороне террористов. "Государства должны взять на себя ответственность, найти решения, позволяющие репатриировать и предать суду тех, кого следует судить, за совершенные ими правонарушения", - констатировал президент МККК.

Маурер сообщил, что об этом он "говорит всем политическим руководителям, с которыми встречается". По словам главы Красного Креста, если та или иная страна желает, чтобы ее граждан, воевавших в Сирии или Ираке, судили в других государствах, то для этого "нужно создать систему, позволяющую это сделать". "Невозможно снять с себя эту ответственность, - подчеркнул он. - Пытаться защитить себя, оставив этих людей в иракских или сирийских лагерях, означает забыть о том, что нет никакой гарантии, что они там останутся. Таким образом, даже с точки зрения безопасности это необдуманная позиция".

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ИракСирияКризис в Сирии
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