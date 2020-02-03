Число умерших из-за коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 350

ТАСС, 3 февраля. Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй к утру среды увеличилось на 2103 и составило более 11,1 тыс. человек, умерли 350 жителей региона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.
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Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей информировал, что число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц были выписаны 418 пациентов.
В провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сообщалось о более 9 тыс. случаев заражения пневмонией и 294 умерших от нее.