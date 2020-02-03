Мальчика с Сахалина, брат-близнец которого умер, подготовили к трансплантации почки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Московские врачи завершили подготовку ребенка с Сахалина, чей брат-близнец умер в декабре, к операции по пересадке почки. Об этом в понедельник сообщила ТАСС мать мальчика Дарья Кузнецова.

Ранее сообщалось, что двум грудным братьям-близнецам с Сахалина требовалась пересадка почек, оперировать детей планировалось в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ). В начале декабря Минздрав РФ сообщил, что один из братьев-близнецов умер в Москве от осложнений, не связанных с основным заболеванием. Второй ребенок с аналогичным заболеванием был доставлен в столицу 3 декабря и проходил процесс подготовки к операции.

"Результаты [исследования крови на антитела] пришли. Некоторые прививки хорошо сработали, некоторые нет, поэтому нам сделали ревакцинацию. Теперь все нормально, теперь можно ждать вызов на трансплантацию", - сообщила собеседница агентства.

Дарья Кузнецова рассказала, что дата операции будет зависеть от того, когда появится подходящий орган. "Мы не знаем, может, месяц до операции, может, меньше или больше, точно никто не скажет", - рассказала Кузнецова.