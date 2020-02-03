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Китайская вирусная пневмония

В Северной Корее врачи проверяют иностранцев в дипквартале Пхеньяна из-за коронавируса

Медики посещают офисы международных организаций
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© Евгений Агошков/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Бригады врачей пхеньянского госпиталя "Дружба" начали выездные проверки иностранцев в дипломатическом квартале столицы КНДР в качестве одной из карантинных мер против коронавируса, сообщает корреспондент ТАСС.

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Медики, одетые в зеленые защитные костюмы, очки и маски, посещают офисы международных организаций, а также квартиры, где проживают иностранные граждане. В ходе подобных выездных медосмотров врачи меряют у иностранцев температуру специальным инфракрасным прибором. На случай, если у кого-то из обследуемых будет обнаружена повышенная температура тела, бригаду медиков сопровождает автомобиль скорой медицинской помощи для транспортировки пациента в госпиталь "Дружба".

Как отметил один из врачей в беседе с корреспондентом ТАСС, подобные выездные проверки будут проводиться дважды в день, в утреннее и вечернее время. Мобильный медицинский пост установлен также на въезде в дипломатический квартал Пхеньяна. Медики останавливают автомобили, въезжающие и выезжающие из квартала, и проверяют температуру всех пассажиров.

Ранее в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что власти КНДР ввели новые карантинные меры для иностранцев и прибывших из-за рубежа после 13 января граждан республики, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом представитель Минздрава народной республики в эфире центрального телевидения КНДР заявил, что в настоящее время на территории страны не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом.

31 января власти КНДР уведомили посольства и представительства международных организаций о том, что иностранцы, прибывшие в республику после 13 января, должны направиться в пхеньянскую больницу для дипкорпуса "Дружба" для прохождения медицинского обследования. При этом дипломаты, прибывающие в КНДР из-за рубежа после 1 февраля, будут помещаться в карантин на 15 суток.

Теги
КНДРКитайКитайская вирусная пневмония
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