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Во Владивостоке откроют памятник корейскому герою Ли Дон Хви

Открытие будет приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Открытие памятника корейскому герою Ли Дон Хви во Владивостоке приурочат к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей, которое будет отмечаться 30 сентября 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

"Было принято решение открытие памятника [Ли Дон Хви] включить в перечень мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея в 2020 году, тем более что в этой связи ожидаются частые визиты как официальных делегаций разного уровня, так и простых жителей из Республики Корея", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установка памятника является одним из проектов администрации Владивостока, реализуемых совместно с генеральным консульством Республики Корея. Памятник установят для сохранения истории города и развития сети внутригородских туристических маршрутов.

"В настоящее время вопрос установки памятника Ли Дон Хви во Владивостоке положительно решен на Совете по культуре и искусству при главе города Владивостока, однако место установки и проект памятника еще находятся на стадии согласования... администрации Владивостока и генерального консульства Республики Корея, итоговый проект пока не утвержден сторонами", - сообщили в пресс-службе городской администрации. Один из вариантов размещения памятника - верхний участок сквера "Октябрьский", прилегающий к парковке на месте троллейбусного кольца, на противоположной от Собора Покрова Пресвятой Богородицы.

Ли Дон Хви - основатель движения за независимость Кореи - "Движение 1 марта", политик, первый премьер-министр Временного правительства Кореи. Во Владивостоке он скрывался от преследования со стороны японских властей и корейского генерал-губернаторства. Ли Дон Хви умер 31 января 1935 года и был похоронен во Владивостоке.

Теги
РоссияРеспублика КореяПриморский крайДальний Восток
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