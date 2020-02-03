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Объявление о продаже ребенка в Челябинске оказалось шуткой

Предложение о продаже девочки за 5 тыс. рублей опубликовал ее старший брат

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Социальные службы в Челябинске нашли девочку, которую накануне в Интернете предлагали купить за 5 тыс. рублей. Объявление оказалось шуткой, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

В воскресенье на одном из сайтов объявлений появилась информация о том, что в Челябинске за 5 тыс. рублей продается девочка.

"Над девочкой Машей так подшутил старший несовершеннолетний брат, фактически ребенка никто не продавал. Семья благополучная, полная. Но тем не менее управление социальной защиты ведет с ними соответствующую работу. Они нас о результатах этой работы проинформируют", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияЧелябинская область
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