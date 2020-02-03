"Ъ": Генпрокуратура предлагает создать ресурс для сбора информации о кибермошенничествах

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением создать специализированный ресурс в рамках Единого портала государственных услуг для противодействия кибермошенничеству в финансовой сфере. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект концепции, подготовленный Генпрокуратурой.

По информации издания, в настоящее время в России не существует механизма подачи сообщений о мошенничестве в интернете. Действующий порядок предполагает только заявление о преступлении или же рапорт сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков нарушения. Также отсутствует и структура, которая осуществляет оперативную работу с гражданами по киберпреступлениям.

В проекте Генпрокуратуры подчеркивается необходимость обеспечения защиты граждан РФ от мошеннической деятельности в киберпространстве, а также предоставления помощи в онлайн-режиме. Новая структура также должна осуществлять сбор, хранение и систематизацию полученной информации, взаимодействовать с другими органами в области безопасности в интернете. Наконец, предполагается создание черного списка фишинговых и мошеннических ресурсов.

Участники финансового рынка пока не прокомментировали концепцию Генпрокуратуры. В Банке России не ответили на запрос издания. Глава проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что новый ресурс на основании большого объема данных позволит выявлять общие схемы и причастных лиц, что повысит качество следственных мероприятий и раскрываемость преступлений.