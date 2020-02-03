Лондон выделил $26 млн международной коалиции на создание вакцины от нового коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Правительство Великобритании выделило £20 млн ($26,4 млн) на ускорение создания вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства.

Данные средства направляются международной Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), включающей государственные, частные и благотворительные организации. О создании этой организации для разработки вакцин с целью предотвращения эпидемий объявлено в 2017 году в Давосе.

По словам исполнительного директора CEPI Ричарда Хэтчетта, организация надеется получить вакцину в течение 16 недель. Первый этап последующей клинической проверки займет, как сказал он, по меньшей мере два-четыре месяца. "Это чрезвычайно амбициозный график в данной области", - отметил Хэтчетт. "Даже если мы добьемся успеха - а гарантий в данном случае нет, - то перед нами могут встать другие проблемы, которые необходимо будет решить перед тем, как вакцина станет широко доступной", - добавил он.