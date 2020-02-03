Синоптики рассказали, что в большую часть регионов Поволжья вновь придут морозы

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Погода в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в феврале будет соответствовать климатической норме, потепление в начале первой недели месяца сменится похолоданием. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в центре погоды "Фобос".

"Сегодня и завтра погода в Приволжском федеральном округе будет меняться, пройдет холодный фронт. Завтра в Башкирии, Оренбургской области и Пермском крае температура сохранится близкой к нулю, на верхней и средней Волге похолодает до минус 3-4 градусов днем и до 6-9 градусов мороза ночью. В среду похолодает и в Предуралье", - сообщил специалист "Фобос".

Тепло вернется в Башкирию, Оренбургскую и восточную часть Самарской области к концу недели, температура достигнет нуля градусов, также будут осадки и гололед. На остальной территории округа будет холоднее на 5-9 градусов. "В первой половине февраля на европейской части России, включая в том числе Поволжье, погода будет близкой к средней климатической норме, то есть в дневные часы около минус 10 градусов", - добавили в "Фобос".

В Кировской области, где в конце прошлой недели в ряде районов установилась морозная погода, а температура воздуха местами опустилась до минус 30 градусов, в выходные снова потеплело. В понедельник в Кирове минус 1 градус, пасмурно, небольшой снег. Метеорологи и МЧС предупреждают о порывах ветра в целом ряде регионов.

Метеопредупреждение действует в Мордовии, Башкирии, Самарской области, в Саратовской области к порывам добавился туман. Вновь метели в Оренбуржье, из-за которых на прошедшей неделе в регионе закрывалось движение на некоторых трассах. Усиление ветра стало причиной задержки вылета самолетов из Оренбурга. "По метеоусловиям - сильный боковой ветер - задержаны два рейса - в Казань и Шереметьево (Москва)", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, уточнив, что время задержки составит около трех часов.