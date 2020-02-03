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В сафари-парке "Тайган" впервые родились разноцветные львята

У львицы родились один рыжий львенок и два белых

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Львята разного окраса впервые родились в сафари-парке "Тайган" в Крыму. Об этом сообщил директор парка Олег Зубков на официальной странице парка в Instagram.

"Три богатыря родились в парке львов "Тайган". Все три мальчика. Удивительно то, что у одной рыжей самки, которая родила от белого льва, родился один совершенно рыжий [львенок], и два белых львенка", - сказал владелец парка.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы.

Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

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