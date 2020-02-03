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Китайская вирусная пневмония

Иностранцы в Гуандуне смогут заказать маски через приложение WeChat

Дипмиссия отмечает, что информация о случаях заражения среди российских граждан, находящихся в консульском округе, на данный момент не поступала

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу рекомендовало находящимся в китайской провинции Гуандун россиянам использовать приложение WeChat, чтобы сообщать местным властям о состоянии здоровья и заказывать медицинские маски. Соответствующая информация размещена в понедельник на официальной странице генконсульства "ВКонтакте".

"В мессенджере WeChat запущено мини-приложение Suikang. При помощи него гражданам, находящимся или прибывающим в Гуандун, рекомендуется указывать данные о своих поездках в течение последних 14 дней и сообщать о состоянии своего здоровья, - информирует генконсульство. - Также приложение позволяет делать предварительные заказы на приобретение медицинских масок (не более 5 штук на человека в день)".

При этом дипмиссия отмечает, что информация о случаях заражения среди российских граждан, находящихся в консульском округе, на данный момент не поступала.

В сообщении содержится также призыв соблюдать меры личной гигиены, не посещать места скопления людей и при необходимости обращаться в медучреждения. Подчеркивается просьба властей "руководствоваться сведениями исключительно из официальных источников, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. К эвакуации граждан РФ привлечены самолеты ВКС России.

Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе и России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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