{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Росэлектроника" начинает выпуск системы автоматического распознавания лиц

Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) начинает производство новой системы корпоративных коммуникаций с функцией автоматического распознавания лиц. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга.

"Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие", - отметили в пресс-службе.

В холдинге пояснили, что подобная система позволяет повысить безопасность доступа к данным, хранящимся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале.

Система разработана концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику"). В ней реализован обширный набор функций для совместной работы: мессенджер, управление бизнес-процессами и постановка задач, распределенное файловое хранилище, интегрированные офисные редакторы и интерактивные доски.

Отличительной особенностью системы является возможность использования любого аппаратного обеспечения.

"Нашу систему можно развернуть на любом серверном оборудовании с возможностью работы как в открытом, так и в закрытом сетевых контурах. Это позволяет не опасаться за сохранность и безопасность передаваемых данных", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора концерна "Вега" по коммерческой деятельности Сергея Калмыкова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Посол Китая в РФ заявил, что Пекин своевременно передал Москве геном нового коронавируса
По словам Чжана Ханьхуэя, Китай также своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС