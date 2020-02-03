"Росэлектроника" начинает выпуск системы автоматического распознавания лиц

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) начинает производство новой системы корпоративных коммуникаций с функцией автоматического распознавания лиц. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга.

"Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие", - отметили в пресс-службе.

В холдинге пояснили, что подобная система позволяет повысить безопасность доступа к данным, хранящимся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале.

Система разработана концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику"). В ней реализован обширный набор функций для совместной работы: мессенджер, управление бизнес-процессами и постановка задач, распределенное файловое хранилище, интегрированные офисные редакторы и интерактивные доски.

Отличительной особенностью системы является возможность использования любого аппаратного обеспечения.

"Нашу систему можно развернуть на любом серверном оборудовании с возможностью работы как в открытом, так и в закрытом сетевых контурах. Это позволяет не опасаться за сохранность и безопасность передаваемых данных", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора концерна "Вега" по коммерческой деятельности Сергея Калмыкова.