Власти Петербурга: обрушение кровли СКК не повлияет на создание арены к ЧМ по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Обрушение кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", которое произошло 31 января, не повлияет на создание ледовой арены к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

При демонтаже кровли 31 января, во время которого по плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, крепивших крышу к железобетонному кольцу, произошло обрушение. Его площадь, по предварительным данным, составила 28 тыс. кв. м (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения кровли один из четырех рабочих погиб.

"Рассчитываю, что не должно повлиять. Конечно, этот случай беспрецедентный, но до 2023 года еще есть время, поэтому сколько бы ни длились соответствующие процедуры по данной ситуации, мы планируем, что успеем наверстать", - сказал он.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Правительство Санкт-Петербурга в январе подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК.