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Школы на 3 тыс. мест построят в Кабардино-Балкарии до конца 2022 года

И. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков отметил, что в настоящее время во вторую смену обучаются 10 тыс. школьников

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2022 будет создано более 3 тыс. ученических мест за счет строительства новых школ, сообщил в понедельник ТАСС и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект "Образование".

"В связи с тем, что в ряде образовательных учреждений Кабардино-Балкарии процесс обучения организован в две смены, в республике остается актуальным вопрос создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях. До конца 2022 года в республике планируется создать 3199 ученических мест за счет строительства новых образовательных организаций", - сказал Кумыков.

По его данным, в республике в настоящее время во вторую смену обучаются 10 тыс. школьников в основном в городских школах. В КБР сегодня строятся две школы на 750 ученических мест. В 2019 году в регионе построили и ввели в эксплуатацию одну школу в городском округе Нальчик на 1224 места.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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